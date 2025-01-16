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Бельгия хочет уволить Тедеско до конца января и назначить нового тренера в феврале. Руди Гарсия – фаворит, Анри тоже в списке

Руководство сборной Бельгии хочет сменить главного тренера.

L’Equipe сообщает, что решение уволить Доменико Тедеско было принято еще несколько недель назад, но договориться об условиях расторжения контракта не удалось. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года, зарплата – около 1,7 млн евро в год.

При этом Королевская бельгийская футбольная ассоциация активно ведет поиск сменщика Тедеско. Сейчас фаворитом считается Руди Гарсия, уволенный «Наполи» в конце 2023 года. Также рассматривается Тьерри Анри, однако ситуация усложняется тем, что у экс-тренера Франции U21 есть крупные контракты с медиа и коммерческими организациями, которые он рекламирует.

Тедеско рассчитывают уволить до конца января, а в феврале объявить о назначении нового тренера.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
logoДоменико Тедеско
logoРуди Гарсия
logoСборная Бельгии по футболу
logoТьерри Анри
Федерация футбола Бельгии
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