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Анри – главный кандидат на замену Тедеско в сборной Бельгии. Тен Хаг и ван Боммел тоже рассматриваются (Саша Тавольери)

Тьерри Анри может сменить Доменико Тедеско в сборной Бельгии.

47-летний француз является главным кандидатом на пост главного тренера бельгийской национальной команды. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери в эфире канала LN24. 

Отмечается, что у Анри хорошие отношения с игроками команды, в том числе и со звездами, среди которых Ромелу Лукаку и Кевин де Брюйне. 

Также в списке рассматриваемых кандидатов находятся Эрик тен Хаг и Марк ван Боммел. Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) должна принять решение к концу месяца. 

Бывший главный тренер «Спартака» Тедеско возглавляет сборную Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством сборная дошла до 1/8 финала Евро-2024 и заняла 3-е место в группе Лиги наций. В 8 последних матчах бельгийцы одержали лишь одну победу.

Анри занимал пост ассистента главного тренера бельгийской команды с 2016 по 2018 и с 2021 по 2022 год. Его последним местом работы была сборная Франции U21. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Voetbal Nieuws
logoМарк ван Боммел
logoТьерри Анри
logoСборная Бельгии по футболу
logoДоменико Тедеско
logoЭрик тен Хаг
logoРомелу Лукаку
logoКевин де Брюйне
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