Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш: «Неймар вне заявки на чемпионат, он уже не может играть на привычном уровне. Салаха и других звезд ждать зимой не стоит, летом – возможно»

Жорже Жезуш дал понять, что Неймар вряд ли будет играть за «Аль-Хилаль».

«Неймар не включен в заявку на чемпионат. Он может играть в Лиге чемпионов Азии.

Чемпионат Саудовской Аравии – один из лучших в мире. Все футболисты «Аль-Хилаля» могли бы играть за любой клуб Европы.

Неймар уже не в состоянии играть на привычном уровне. К сожалению, ситуация для него сложилась тяжело.

У него все еще есть контракт с «Аль-Хилалем», и, возможно, именно ему нужно определять свое будущее.

Все зависит от администрации, я не знаю, что будет с Неймаром дальше. У нас есть одно место в заявке, оно зарезервировано для футболиста 2003 года или младше. Мы сейчас ищем вингера, который смог бы занять это место.

Салаха и других звезд ждать этой зимой не стоит. Летом – возможно», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля».