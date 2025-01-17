Александр Мостовой: «Я не знаю, что такое счастливый человек. Не могу понять, как испытать счастье. Бог наградил меня умением играть в футбол – и все»
– Вам нравится жизнь после футбольной карьеры?
– Я жил в Испании, занимался маленькими детьми: возил в школу, из школы, на тренировки. Потом вернулся в Россию и шесть-семь лет просто отрывался. Потом раз – и тебе уже 50. И началась пандемия. Все.
– Вы счастливый человек?
– А что значит счастье? Для всех по-разному.
– В вашем понимании.
– А я не знаю, что такое счастливый человек.
– Всего хватает, нужные люди рядом. Занятие по душе, вы реализовались.
– Не знаю, не знаю. Не у многих так.
– То есть не можете назвать себя счастливым?
– Не могу. Потому что не знаю, что такое счастливый. Многие люди, у которых миллиарды, несчастливы. А есть люди, которые еле сводят концы с концами, но всем довольны. Есть среднее: человек думает, что жив-здоров – и нормально.
Я не могу понять, как испытать счастье.
– Неужели вы никогда его не испытывали? Даже когда были звездой футбола?
– Я не знаю, что это было – счастье или что-то другое. Бог наградил меня [умением] играть в футбол – и все. Не знаю, не знаю, – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России в интервью Вадиму Кораблеву.
«Не понимаю, как испытать счастье». Мостовой – серьезное интервью Кораблеву о жизни, славе и деньгах
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