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Александр Мостовой: «Я не знаю, что такое счастливый человек. Не могу понять, как испытать счастье. Бог наградил меня умением играть в футбол – и все»

Александр Мостовой не смог назвать себя счастливым человеком.

– Вам нравится жизнь после футбольной карьеры?

– Я жил в Испании, занимался маленькими детьми: возил в школу, из школы, на тренировки. Потом вернулся в Россию и шесть-семь лет просто отрывался. Потом раз – и тебе уже 50. И началась пандемия. Все.

– Вы счастливый человек?

– А что значит счастье? Для всех по-разному. 

– В вашем понимании. 

– А я не знаю, что такое счастливый человек.

– Всего хватает, нужные люди рядом. Занятие по душе, вы реализовались. 

– Не знаю, не знаю. Не у многих так. 

– То есть не можете назвать себя счастливым?

– Не могу. Потому что не знаю, что такое счастливый. Многие люди, у которых миллиарды, несчастливы. А есть люди, которые еле сводят концы с концами, но всем довольны. Есть среднее: человек думает, что жив-здоров – и нормально. 

Я не могу понять, как испытать счастье.

– Неужели вы никогда его не испытывали? Даже когда были звездой футбола?  

– Я не знаю, что это было – счастье или что-то другое. Бог наградил меня [умением] играть в футбол – и все. Не знаю, не знаю, – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России в интервью Вадиму Кораблеву.

«Не понимаю, как испытать счастье». Мостовой – серьезное интервью Кораблеву о жизни, славе и деньгах

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
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