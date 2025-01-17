Холанд и «Ман Сити» подписали контракт до 2034 года – без отступных. Соглашение станет одним из крупнейших в истории спорта (The Athletic)
Эрлинг Холанд будет играть в «Манчестер Сити» до 2034 года.
Журналист The Athletic Дэвид Орнстейн сообщает, что норвежец подписал новый контракт с горожанами на 9,5 года – до лета 2034-го. Предыдущее соглашение 24-летнего форварда истекало в 2027 году.
В новом контракте Холанда нет пункта об отступных.
Условия контракта неизвестны, но считается, что он стал одним из самых крупных в истории спорта.
В 21 матче этого сезона АПЛ Эрлинг забил 16 голов. Статистику нападающего, выступающего за «Ман Сити» с 2022 года, можно найти здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Athletic
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