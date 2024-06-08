Модрич, Перишич, Пашалич, Ковачич, Брозович и Гвардиол – в заявке Хорватии на Евро-2024

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Опубликован окончательный состав сборной Хорватии на Евро-2024.

Тренерский штаб во главе со Златко Даличем назвал 26 футболистов, которые отправятся на чемпионат Европы. В заявку вошли:

вратариДоминик Ливакович («Фенербахче»), Ивица ИвушичПафос»), Недилько Лабрович («Риека»);

защитники: Домагой Вида (АЕК), Йосип Юранович («Унион»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Борна Соса, Йосип Шутало (оба – «Аякс»), Йосип Станишич («Байер»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Марин Понграчич («Лечче»);

полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марцело Брозович («Аль-Наср»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Маер («Вольфсбург»), Лука Иванушец («Фейеноорд»), Лука Сучич («Ред Булл Зальцбург»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб), Иван Перишич («Хайдук»), Марко Пашалич («Риека»), Марко Пьяца («Риека»);

нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»).

В расширенном списке также находились Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Лион»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Доминик Котарски (ПАОК), Тони Фрук («Риека»), Марин Любичич (ЛАСК), Игор Матанович («Карлсруэ»), Нико Сигур («Хайдук») и Петар Сучич («Динамо» Загреб).

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8 комментариев
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Ответ Pertinax Gandi
Юранович это наверное сын Сергея Юрана
а Сучич чей сын?
+10
-1
+9
Юранович это наверное сын Сергея Юрана
+8
0
+8
По версии 442 ?
+1
0
+1
Качественный состав, но старый. Загадка Вселенной: зачем вызван Влашич, который плохо провёл сезон, а месяц назад ещё и травму получил
+1
-1
0
Вида 🤡
0
0
0
Ответ Pertinax Gandi
Юранович это наверное сын Сергея Юрана
Гвардиол - сын Гвардиолы
0
0
0
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