Модрич, Перишич, Пашалич, Ковачич, Брозович и Гвардиол – в заявке Хорватии на Евро-2024
Опубликован окончательный состав сборной Хорватии на Евро-2024.
Тренерский штаб во главе со Златко Даличем назвал 26 футболистов, которые отправятся на чемпионат Европы. В заявку вошли:
– вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче»), Ивица Ивушич («Пафос»), Недилько Лабрович («Риека»);
– защитники: Домагой Вида (АЕК), Йосип Юранович («Унион»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Борна Соса, Йосип Шутало (оба – «Аякс»), Йосип Станишич («Байер»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Марин Понграчич («Лечче»);
– полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марцело Брозович («Аль-Наср»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Маер («Вольфсбург»), Лука Иванушец («Фейеноорд»), Лука Сучич («Ред Булл Зальцбург»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб), Иван Перишич («Хайдук»), Марко Пашалич («Риека»), Марко Пьяца («Риека»);
– нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»).
В расширенном списке также находились Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Лион»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Доминик Котарски (ПАОК), Тони Фрук («Риека»), Марин Любичич (ЛАСК), Игор Матанович («Карлсруэ»), Нико Сигур («Хайдук») и Петар Сучич («Динамо» Загреб).