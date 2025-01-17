Эндрик посвятил дубль Рюдигеру: «Он никогда меня не хвалит, и это хорошо. Вчера на тренировке против него было тяжело»
Эндрик рассказал, почему посвятил свой дубль защитнику «Реала» Антонио Рюдигеру.
Форвард «Мадрида» отличился в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Сельтой» (5:2 доп. вр.).
«Я работаю каждый день, и эти два гола посвящаю Рюдигеру. Он знает, что проделывает со мной каждый день. Он никогда меня не хвалит, и это хорошо. Я ему небезразличен. Он говорит мне, что нужно делать, что я должен бегать, бороться и забивать.
Вчера на тренировке против него было тяжело, и дома я думал о том, что он замечательный человек, поэтому эти два гола – для него», – сказал Эндрик.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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