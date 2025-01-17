Аллегри, вероятно, возглавит «Аль-Ахли» Фирмино в конце июня. Стороны достигли принципиального согласия
Итальянец ведет переговоры с «Аль-Ахли» и может приступить к работе 30 июня, перед следующим сезоном, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцто.
До этого времени исполняющим обязанности тренера команды станет Габриэле Чиоффи, возглавлявший ранее «Удинезе» и «Верону».
После 15 матчей «Аль-Ахли» занимает в чемпионате Саудовской Аравии 5-е место. За команду выступают такие известные игроки, как Роберто Фирмино, Рияд Марез и Франк Кессиэ.
В декабре Аллегри также контактировал с саудовским «Аль-Шабабом», который тренирует Фатих Терим. А еще раньше – со сборной Бельгии, но переговоры оказались безуспешными.
Последним местом работы Аллегри был «Ювентус», который он покинул в мае 2024 года.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, Аллегри и «Аль-Ахли» достигли принципиального согласия, последние детали будут улажены в ближайшие дни.
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