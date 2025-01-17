Аллегри, вероятно, возглавит «Аль-Ахли» Фирмино в конце июня. Стороны достигли принципиального согласия

Массимилиано Аллегри, вероятно, продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Итальянец ведет переговоры с «Аль-Ахли » и может приступить к работе 30 июня, перед следующим сезоном, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцто.

До этого времени исполняющим обязанности тренера команды станет Габриэле Чиоффи, возглавлявший ранее «Удинезе» и «Верону».

После 15 матчей «Аль-Ахли» занимает в чемпионате Саудовской Аравии 5-е место. За команду выступают такие известные игроки, как Роберто Фирмино, Рияд Марез и Франк Кессиэ.

В декабре Аллегри также контактировал с саудовским «Аль-Шабабом», который тренирует Фатих Терим. А еще раньше – со сборной Бельгии, но переговоры оказались безуспешными.

Последним местом работы Аллегри был «Ювентус», который он покинул в мае 2024 года.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Аллегри и «Аль-Ахли» достигли принципиального согласия, последние детали будут улажены в ближайшие дни.