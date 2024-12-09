Аллегри может возглавить «Вест Хэм» в конце сезона. Стороны провели переговоры, в случае увольнения Лопетеги клуб назначит временного тренера (talkSPORT)

Массимилиано Аллегри может возглавить «Вест Хэм» в конце сезона.

Как сообщает talkSPORT, клуб провел переговоры с тренером, который может возглавить команду вместо Хулена Лопетеги .

Итальянский специалист рассмотрит возможность занять тренерский пост в конце сезона. Это означает, что руководство клуба может назначить временного тренера, если испанец будет уволен.

Лопетеги пришел в клуб этим летом и с тех пор выиграл всего 4 из 14 матчей Премьер-лиги. Сейчас «Вест Хэм» занимает 14-е место в таблице АПЛ , одержав одну победу в последних пяти матчах.

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