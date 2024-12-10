Бонуччи об Аллегри: «Ситуации не позволяли нам поладить. Когда «Юве» продлил с ним контракт, пошли слухи, что я устроил скандал – клуб сказал, что не должен это комментировать. Не думаю, что сделал что-то не так»

Леонардо Бонуччи рассказал о напряженных отношениях с Массимилиано Аллегри.

«Думаю, то, кем я был в «Ювентусе», и то, что делал Аллегри в первые пять лет в клубе, стало для нас обоих упущенной возможностью пройти путь до конца. Возникали ситуации, которые не позволяли нам найти общий язык.

В самом начале один из членов его штаба сказал мне, что после прихода в «Ювентус» они планировали избавиться от меня, потому что, играя против меня, они готовились план на игру, ориентируясь на меня, потому что я был куском дерьма. Он сказал это в шутку, но это означает, что он так или иначе думал об этом. Я всегда говорю все, что думаю, и когда у тебя больше нет конкретных идей, все становится еще сложнее.

Когда мы играли против «Палермо», Маркизио только восстановился после травмы крестообразных связок и к 60-й минуте был уже без сил. Я посоветовал ему попросить замену. Я сказал об этом тренерскому штабу, и через пять минут Аллегри заменил Стураро на Ринкона и оставил Клаудио на поле. Я дал ему понять, что Маркизио устал, а он послал меня к черту и назвал «засранцем» или что-то в этом роде.

После матча я побежал в раздевалку – [Марко] Ландуччи пытался меня остановить, и я толкнул его к двери. У нас с Аллегри произошла стычка, и нас пришлось разнимать. Я попытался прояснить ситуацию, но он снова разозлился, и на этом все закончилось. Он хотел, чтобы меня отстранили, и я пропустил матч с «Порту», но потом снова начал играть, но все было не так, как прежде.

Перед финалом [Лиги чемпионов] в Кардиффе с тренером продлили контракт, и тогда стали говорить, что я спровоцировал конфликт в раздевалке. Я попросил клуб опровергнуть это, но мне сказали: «Мы не должны ничего говорить». Я не думаю, что сделал что-то неправильно», – сказал бывший защитник «Ювентуса ».