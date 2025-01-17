«Барселона» хочет продлить контракт с Фликом летом. Тренеру повысят зарплату

«Барселона» собирается продлить контракт с Ханси Фликом.

Diario Sport утверждает, что каталонцы, как и сам тренер, не хотят обсуждать этот вопрос по ходу сезона, но клуб намерен договориться с немцем до начала следующего чемпионата. Действующий договор рассчитан до лета 2026 года.

Отмечается, что даже в «Барселоне» не ожидали, что результаты при Флике изменятся настолько радикально. Руководство считает, что Ханс-Дитер станет ключевым элементом при строительстве будущей команды, а сам тренер доволен пребыванием как в клубе, так и в городе.

Предполагается, что переговоры пройдут без осложнений, а немецкий специалист получит повышение зарплаты. В 2024-м ему пришлось идти на определенные уступки при оформлении сотрудничества.

«Барса» одержала 14 разгромных побед в 29 матчах сезона, включая две над «Реалом». Команда Флика забила уже 88 мячей – в среднем по 3 за игру