«Барселона» хочет продлить контракт с Фликом летом. Тренеру повысят зарплату
Diario Sport утверждает, что каталонцы, как и сам тренер, не хотят обсуждать этот вопрос по ходу сезона, но клуб намерен договориться с немцем до начала следующего чемпионата. Действующий договор рассчитан до лета 2026 года.
Отмечается, что даже в «Барселоне» не ожидали, что результаты при Флике изменятся настолько радикально. Руководство считает, что Ханс-Дитер станет ключевым элементом при строительстве будущей команды, а сам тренер доволен пребыванием как в клубе, так и в городе.
Предполагается, что переговоры пройдут без осложнений, а немецкий специалист получит повышение зарплаты. В 2024-м ему пришлось идти на определенные уступки при оформлении сотрудничества.
«Барса» одержала 14 разгромных побед в 29 матчах сезона, включая две над «Реалом». Команда Флика забила уже 88 мячей – в среднем по 3 за игру
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