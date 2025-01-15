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  • Анри поддержал Мбаппе на фоне его игры в «Реале»: «Мы знаем, что он один из лучших футболистов в мире. Но все поверили, что он робот. Килиан – человек, у него есть эмоции»
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Анри поддержал Мбаппе на фоне его игры в «Реале»: «Мы знаем, что он один из лучших футболистов в мире. Но все поверили, что он робот. Килиан – человек, у него есть эмоции»

Тьерри Анри поддержал Килиана Мбаппе.

В этом сезоне Килиан Мбаппе забил 10 голов в 17 матчах Ла Лиги.

«Если посмотреть на то, сколько он забил голов, то нельзя сказать, что Килиан неудачно начал выступления в «Реале».

Однако теперь люди задаются вопросом о том, какой он вклад он вносит в игру от первой и до заключительной минуты матча.

На мой взгляд, Килиан – это футболист, который может играть на всех позициях. Но ему нужно научиться играть на позиции девятки – это нелегко. Нужно время, чтобы научиться играть спиной к воротам. Надеюсь, он сможет прибавлять.

Мы прекрасно знаем, что он один из лучших игроков в мире. Давайте радоваться, что он француз.

В какой-то момент все поверили, что он робот. Он не робот, он человек, у которого, как и у всех, есть эмоции», – сказал бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoТьерри Анри
logoЛа Лига
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