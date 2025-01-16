62-летний защитник Кармона из 4-й лиги Уругвая: «Роналду и я похожи в плане профессионализма. 49 лет я тренируюсь без оправданий, все еще могу играть 90 минут»

Роберт Кармона сравнил себя с Криштиану Роналду с точки зрения профессионализма.

62-летний центральный защитник является капитаном клуба 4-го уругвайского дивизиона Hacele Un Gol a la Vida. Помимо Уругвая, он играл в низших лигах Канады, США, Испании и Италии и провел более 2200 официальных матчей.

«С самого детства я знал, что у меня есть способности и я могу стать отличным футболистом, поэтому всегда говорил, что одной из самых важных вещей для успеха в футболе является тренировка.

И вот уже 49 лет я занимаюсь этим каждый день без оправданий. Тренируюсь по два-три часа в день, шесть дней в неделю. Криштиану Роналду и я похожи в плане профессионализма.

Я все еще могу играть 90 минут, как и в 95% своей карьеры, но я уважаю решение тренера. Кроме того, уменьшение моего игрового времени в последние два года связано с тяжелыми травмами, которые я перенес», – сказал Роберт Кармона.