  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 62-летний защитник Кармона из 4-й лиги Уругвая: «Роналду и я похожи в плане профессионализма. 49 лет я тренируюсь без оправданий, все еще могу играть 90 минут»
9

62-летний защитник Кармона из 4-й лиги Уругвая: «Роналду и я похожи в плане профессионализма. 49 лет я тренируюсь без оправданий, все еще могу играть 90 минут»

Роберт Кармона сравнил себя с Криштиану Роналду с точки зрения профессионализма.

62-летний центральный защитник является капитаном клуба 4-го уругвайского дивизиона Hacele Un Gol a la Vida. Помимо Уругвая, он играл в низших лигах Канады, США, Испании и Италии и провел более 2200 официальных матчей.

«С самого детства я знал, что у меня есть способности и я могу стать отличным футболистом, поэтому всегда говорил, что одной из самых важных вещей для успеха в футболе является тренировка. 

И вот уже 49 лет я занимаюсь этим каждый день без оправданий. Тренируюсь по два-три часа в день, шесть дней в неделю. Криштиану Роналду и я похожи в плане профессионализма.

Я все еще могу играть 90 минут, как и в 95% своей карьеры, но я уважаю решение тренера. Кроме того, уменьшение моего игрового времени в последние два года связано с тяжелыми травмами, которые я перенес», – сказал Роберт Кармона. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ольмо между Месси и Роналду выбрал Лео: «Лучший в истории»
26сегодня, 19:05
Йорк ждет Роналду в МЛС: «Если он попадет в сборную на ЧМ-2026, то может остаться в Америке и сыграть против «Интера» Месси»
10сегодня, 16:30
Бруну о Роналду: «Победа на ЧМ с Португалией была бы лучшим завершением его карьеры. Не знаю, остановится ли Криштиану, если выиграет титул – он всегда хочет больше»
2714 января, 16:49
Рекомендуем
Главные новости
Фанаты «Реала» освистали Анчелотти, Тчуамени и Менди перед матчем с «Сельтой»
16 минут назад
Кубок Испании. 1/8 финала. «Реал» играет с «Сельтой», «Сосьедад» против «Райо», «Атлетик» – «Осасуна»
1537 минут назадLive
«Реал» – «Сельта». Лунин, Мбаппе, Модрич, Винисиус и Браим в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:30
246 минут назад
«Палмейрас» обсуждает с «Зенитом» трансфер Клаудиньо. Клуб РПЛ просит 18-20 млн евро (UOL)
1321 минуту назад
«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». Бруну, Гарначо, Диалло и Хейлунд играют. Онлайн-трансляция
1236 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Саутгемптон», «Брайтон» в гостях у «Ипсвича»
707сегодня, 19:30Live
«Ман Сити» и «Айнтрахт» согласовали трансфер Мармуша. Форвард подпишет контракт на 5 лет
844 минуты назад
РФС ведет расследование в отношении арбитров Турбина и Безбородова, под подозрением еще один судья. Проверяется причастность рефери к «незаконным делам» («СЭ»)
3249 минут назад
Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш: «Неймар вне заявки на чемпионат, он уже не может играть на привычном уровне. Салаха и других звезд ждать зимой не стоит, летом – возможно»
15сегодня, 19:30
«Зенит» может заплатить до 25 млн евро за Луиса Энрике. В трансфер вингера «Ботафого» могут включить Вендела и Артура
46сегодня, 19:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Хвича мог перейти в «Реал», «МЮ», «Барсу», «Ливерпуль», «Арсенал». Но «ПСЖ» раньше собирал звезд как в музее Мадам Тюссо, а сейчас выстраивает команду». Арвеладзе о вингере
913 минут назад
«ПСЖ» Сафонова сыграет с «Ле-Маном» из 3-й лиги и другие пары 1/8 финала Кубка Франции
324 минуты назад
Каррагер продал бы Нуньеса зимой за 70 млн фунтов: «Сумма очень крупная, я бы рискнул. При Клоппе он был в порядке, мог использовать скорость и много бить, а при Слоте едва ли не на месте стоит»
127 минут назад
Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи вел переговоры о трансфере Хвичи напрямую с Де Лаурентисом (Бен Джейкобс)
234 минуты назад
«Милан» предложил Уокеру 2-летний контракт на 4 млн евро в год
443 минуты назад
«Выступление сборной Черчесова важнее победы ЦСКА и «Зенита» в еврокубках для российского футбола». Экс-вратарь «Милана» Амелия про тренера
755 минут назад
Сульшер возглавит «Бешикташ» перед игрой с «Атлетиком» (Sports Digitale)
558 минут назад
Павлович из «Милана» интересен «Фенербахче» Моуринью. Защитника купили за 18+2 млн евро летом
4сегодня, 19:27
Мбаппе, Салах, Палмер и Мартинес вошли в команду года в FC 25
сегодня, 19:15Игры
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома забил 9 мячей «Аль-Фатеху», «Аль-Иттихад» Бензема разгромил «Аль-Раэд», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Таавуном» в пятницу
2сегодня, 19:03
Рекомендуем