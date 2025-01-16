Йорк ждет Роналду в МЛС: «Если он попадет в сборную на ЧМ-2026, то может остаться в Америке и сыграть против «Интера» Месси»

Дуайт Йорк не исключает, что Криштиану Роналду может перейти в МЛС после ЧМ-2026.

«Криштиану Роналду – экстремал и, возможно, величайший игрок всех времен. Роналду делает все, чтобы продлить свою карьеру, он бросает вызов всем ожиданиям, играя как можно дольше.

У него осталось несколько месяцев по контракту, и он может решить продлить его в саудовской лиге. Он по-прежнему один из лучших бомбардиров там и остается в числе лучших голеадоров мира.

Я не исключаю, что Роналду может перейти в МЛС . С учетом того, что чемпионат мира будет проходить в США, это может стать для него еще одной возможностью попасть в состав сборной Португалии и, возможно, выиграть турнир.

Если он попадет в команду, я вполне могу представить, что он останется в Америке и сыграет против «Интер Майами » Лионеля Месси », – сказал бывший нападающий «МЮ».