Йорк ждет Роналду в МЛС: «Если он попадет в сборную на ЧМ-2026, то может остаться в Америке и сыграть против «Интера» Месси»
Дуайт Йорк не исключает, что Криштиану Роналду может перейти в МЛС после ЧМ-2026.
«Криштиану Роналду – экстремал и, возможно, величайший игрок всех времен. Роналду делает все, чтобы продлить свою карьеру, он бросает вызов всем ожиданиям, играя как можно дольше.
У него осталось несколько месяцев по контракту, и он может решить продлить его в саудовской лиге. Он по-прежнему один из лучших бомбардиров там и остается в числе лучших голеадоров мира.
Я не исключаю, что Роналду может перейти в МЛС. С учетом того, что чемпионат мира будет проходить в США, это может стать для него еще одной возможностью попасть в состав сборной Португалии и, возможно, выиграть турнир.
Если он попадет в команду, я вполне могу представить, что он останется в Америке и сыграет против «Интер Майами» Лионеля Месси», – сказал бывший нападающий «МЮ».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
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