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Бруну о Роналду: «Победа на ЧМ с Португалией была бы лучшим завершением его карьеры. Не знаю, остановится ли Криштиану, если выиграет титул – он всегда хочет больше»

Бруну Фернандеш думает, что Криштиану Роналду останется в сборной после ЧМ-2026.

«Я не просто верю, но и практически уверен, что так и будет. Было бы здорово, если бы Криштиану Роналду осуществил свою мечту, выиграв чемпионат мира со своей сборной – не только для себя, но и для всех нас, португальцев.

Мы действительно хотим подарить [титул] нашей стране. Для него, как главной фигуры в нашем футболе, это было бы лучшим завершением карьеры.

Даже если он выиграет чемпионат мира, я не знаю, захочет он остановиться или останется еще ненадолго. Всегда есть что улучшить и чему научиться.

Вы можете видеть, что Криштиану с каждым годом хочет большего, хочет быть лучше. Для тех, кто все еще сомневается, он делает все больше и больше. Главное для нас – поехать на чемпионат мира и победить. Это мечта всех нас, тех, кто любит Криштиану Роналду и нашу страну.

Для Криштиану было бы огромным достижением завершить карьеру в сборной, выиграв два самых важных трофея – Евро и чемпионат мира. Португалии никогда раньше это не удавалось. Победу на чемпионате мира в Португалии праздновали бы не один день, а скорее целую неделю», – сказал полузащитник сборной Португалии и «МЮ» в интервью TNT Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoСборная Португалии по футболу
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logoМанчестер Юнайтед
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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