«Зенит» предлагал около 20 млн евро за вингера «Бетиса» Луиса Энрике, но получил отказ. За бразильца хотят 35 млн (Relevo)
«Бетис» не продал «Зениту» вингера Луиса Энрике.
По данным Relevo, петербургский клуб предлагал около 20 млн евро за 22-летнего бразильца, но получил отказ.
«Бетис» не хочет отпускать Энрике, но готов продать его за 35 млн евро. Не исключено, что «Зенит» улучшит предложение в ближайшие дни.
В прошлом сезоне Ла Лиги бразилец провел 33 матча, в которых забил один гол и отдал три ассиста. Его статистику можно найти здесь.
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