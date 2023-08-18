«Зенит» предлагал около 20 млн евро за вингера «Бетиса» Луиса Энрике, но получил отказ. За бразильца хотят 35 млн (Relevo)

Теги Зенит премьер-лига Россия Бетис Ла Лига возможные трансферы деньги Луис Энрике Андре Футбол

«Бетис» не продал «Зениту» вингера Луиса Энрике.

По данным Relevo, петербургский клуб предлагал около 20 млн евро за 22-летнего бразильца, но получил отказ.

«Бетис» не хочет отпускать Энрике, но готов продать его за 35 млн евро. Не исключено, что «Зенит» улучшит предложение в ближайшие дни.

В прошлом сезоне Ла Лиги бразилец провел 33 матча, в которых забил один гол и отдал три ассиста. Его статистику можно найти здесь.

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26 комментариев

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jdrk
Теперь по умолчанию любой футболист в Европе стоит от 35 млн
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Виталик Украинский
Ответ Южанин78
Он стоит 35, но вряд ли приедет в Россию, только за очень большой зарплатой
Вингер, 1+3 за 33 матча. Он точно 35 стоит?
+14
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Удар Кержакова
Ответ jdrk
Теперь по умолчанию любой футболист в Европе стоит от 35 млн
Они просто читали статью на спортс сколько осталось денег у Зенита за Малкома))
+9
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ZarvuR2020
Кто там ещё был в списке скаутского агенства? Ждём новость про паренька из Милана
+2
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Ben Shelton
а разве человек может совмещать должность тренера псж и вингера в бетисе?
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L.A.S_Vegas_777_
🗿
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Валерий Охотин
Ответ AlexKhokhlov
С нынешним курсом для «Зенита» 20 как 35))
С каким ?
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Южанин78
Ответ Виталик Украинский
Вингер, 1+3 за 33 матча. Он точно 35 стоит?
Поверь мне стоит, скилы осень хорошие. В Бетисе нет чётко забавного игрока, пока был в форме Иглесиас и Фекир(до травмы) забивают больше. В России особенно в Зените он будет больше свободы получать
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Матвей Суицидин
Ответ Spartakus1984
Карраскаль2?
этот хотя бы отрезками забивает в отличие от Энрике
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Spartakus1984
Ответ Матвей Суицидин
считается супердриблером, но конкретика слабая. где голы и передачи?
Карраскаль2?
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Удар Кержакова
Ответ NikoVinkovic
Да я готов хату поставить на то, что Гарре рано или поздно окажется в Зените.
Принято!
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NikoVinkovic
Ответ Romano1985
Гарре 15 забирайте ! В разв лучше
Да я готов хату поставить на то, что Гарре рано или поздно окажется в Зените.
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Nogoi89
Ответ Виталик Украинский
Вингер, 1+3 за 33 матча. Он точно 35 стоит?
Да и возраст уже не тот. 53 для вингера уже тревожный звоночек.
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Prise
Статистика не впечатляет что-то)
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Дима Карелин
Не плохой вариант.
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Матвей Суицидин
считается супердриблером, но конкретика слабая. где голы и передачи?
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Spartakus1984
Зная что зенит и так щедр но еще и продал Малкома,теперь за дешево им не продадут никого
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Romano1985
Гарре 15 забирайте ! В разв лучше
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svaz
в мачте с барсой был не плох, очень не плох
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suorg
кстати недооцененный игрок как кажется
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Caniball
Бразилия закрыта на вход, значит и на выход стоящих игроков отдавать не будут.
Тут только шансы в Европе найти вингера латиноса.
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