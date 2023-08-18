«Зенит» предлагал около 20 млн евро за вингера «Бетиса» Луиса Энрике, но получил отказ. За бразильца хотят 35 млн (Relevo)

«Бетис» не продал «Зениту» вингера Луиса Энрике.

По данным Relevo, петербургский клуб предлагал около 20 млн евро за 22-летнего бразильца, но получил отказ.

« » не хочет отпускать , но готов продать его за 35 млн евро. Не исключено, что « » улучшит предложение в ближайшие дни.

В прошлом сезоне бразилец провел 33 матча, в которых забил один гол и отдал три ассиста. Его статистику можно найти здесь.

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