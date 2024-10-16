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  • Форвард «Ботафого» Луис Энрике Андре набрал 2+1 в матчах Бразилии с Чили и Перу в отборе ЧМ-2026. У его партнера по клубу Игора Жезуса 1+1
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Форвард «Ботафого» Луис Энрике Андре набрал 2+1 в матчах Бразилии с Чили и Перу в отборе ЧМ-2026. У его партнера по клубу Игора Жезуса 1+1

Форвард «Ботафого» Луис Энрике набрал 2+1 в матчах Бразилии с Чили и Перу.

23-летний вингер установил окончательный счет в матче 10-го тура отбора ЧМ-2026 с Перу (4:0) ударом из окрестностей штрафной. В прошлом матче с Чили (2:1) игрок забил свой первый гол за «селесао». 

Сегодня на его счету также голевая передача на Андреаса Перейру. Самому Луису Энрике ассистировал его партнер по атаке «Ботафого» Игор Жезус – у него 1+1 по системе «гол+пас» в двух последних матчах бразильцев. 

Отметим, что для Энрике матч с Перу стал 4-м в форме национальной команды (2 гола), для Жезуса – 3-м. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoБотафого
logoвысшая лига Бразилия
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Перу по футболу
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
Игор Жезус
logoЛуис Энрике Андре
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