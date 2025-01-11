Рэшфорд в Италии хочет играть за «Милан» и предпочитает Серию А Бундеслиге. «МЮ» готов отдать форварда в аренду без права выкупа

«Милан» лидирует в борьбе за Маркуса Рэшфорда.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что нападающий «Манчестер Юнайтед » уже проинформировал «россонери», что в Серии А хотел бы играть именно за них. Чемпионат Италии ему нравится больше, чем немецкий (в Бундеслиге он интересен «Боруссии » Дортмунд).

Отмечается, что «МЮ» готов отпустить форварда в аренду без права выкупа. Такой вариант устраивает миланцев, поскольку придется платить только часть зарплаты футболисту, а договариваться о потенциальном контракте на случай выкупа сейчас не нужно.

Вчера агент Рэшфорда прилетел в Барселону, чтобы обсудить ситуацию с «блауграной». У каталонцев по-прежнему есть проблемы с финансовыми правилами фэйр-плей, поэтому «Милан » рассматривается как фаворит в борьбе за Маркуса .

Также подчеркивается, что «россонери» интересовались Рандалем Коло-Муани из «ПСЖ», но на данный момент главным образом сосредоточены на Рэшфорде.