Рэшфорд в Италии хочет играть за «Милан» и предпочитает Серию А Бундеслиге. «МЮ» готов отдать форварда в аренду без права выкупа
La Gazzetta dello Sport утверждает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» уже проинформировал «россонери», что в Серии А хотел бы играть именно за них. Чемпионат Италии ему нравится больше, чем немецкий (в Бундеслиге он интересен «Боруссии» Дортмунд).
Отмечается, что «МЮ» готов отпустить форварда в аренду без права выкупа. Такой вариант устраивает миланцев, поскольку придется платить только часть зарплаты футболисту, а договариваться о потенциальном контракте на случай выкупа сейчас не нужно.
Вчера агент Рэшфорда прилетел в Барселону, чтобы обсудить ситуацию с «блауграной». У каталонцев по-прежнему есть проблемы с финансовыми правилами фэйр-плей, поэтому «Милан» рассматривается как фаворит в борьбе за Маркуса.
Также подчеркивается, что «россонери» интересовались Рандалем Коло-Муани из «ПСЖ», но на данный момент главным образом сосредоточены на Рэшфорде.
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