«Тоттенхэм» заинтересован в аренде Рэшфорда. Переход форварда «МЮ» за границу более вероятен

Маркус Рэшфорд интересен «Тоттенхэму».

Лондонский клуб заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» и пытается выяснить, возможна ли такая сделка, сообщает The Independent. Игрок также интересен «Вест Хэму».

Трансфер Рэшфорда в «Тоттенхэм» считается маловероятным – футболист зарабатывает около 300 тысяч фунтов в неделю, «шпоры» не могут себе позволить такие затраты. Сделка может быть осуществлена только в том случае, если манкунианцы согласятся покрывать существенную часть зарплаты игрока.

Вариант с переходом Маркуса в иностранный клуб считается более вероятным – интерес к 27-летнему англичанину проявляют «Милан», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».

В текущем сезоне АПЛ Рэшфорд провел 15 матчей и забил 4 гола. Его статистика – здесь .

Аморим о том, сыграл ли Рэшфорд свой последний матч за «МЮ»: «Не знаю, посмотрим, ему нужно работать. Он любит свой клуб, но я должен принимать решения»