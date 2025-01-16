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«Милан» ждет ответа от Рэшфорда. Вингер «МЮ» должен определиться в течение 1-2 дней

«Милан» ждет ответа от вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Ожидается, что 27-летний англичанин определится со своим будущим в течение одного-двух дней.

Кроме «россонери», Рэшфордом интересуются «Барселона» и дортмундская «Боруссия».

Если сделка с Рэшфордом сорвется, не исключено, что «Милан» попытается подписать защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoМаркус Рэшфорд
logoМилан
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoМанчестер Юнайтед
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