«Милан» ждет ответа от Рэшфорда. Вингер «МЮ» должен определиться в течение 1-2 дней

«Милан» ждет ответа от вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Ожидается, что 27-летний англичанин определится со своим будущим в течение одного-двух дней.

Кроме «россонери», Рэшфордом интересуются «Барселона» и дортмундская «Боруссия».

Если сделка с Рэшфордом сорвется, не исключено, что «Милан » попытается подписать защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера.