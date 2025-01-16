«Милан» ждет ответа от Рэшфорда. Вингер «МЮ» должен определиться в течение 1-2 дней
«Милан» ждет ответа от вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
Ожидается, что 27-летний англичанин определится со своим будущим в течение одного-двух дней.
Кроме «россонери», Рэшфордом интересуются «Барселона» и дортмундская «Боруссия».
Если сделка с Рэшфордом сорвется, не исключено, что «Милан» попытается подписать защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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