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Kick It Out – ФИФА о расистской кричалке Энцо: «Проведено ли расследование, приняты ли меры? Бентанкура наказали, многие спрашивают, почему аргентинцев – нет»

Kick It Out просит ФИФА расследовать поведение Энцо Фернандеса.

Напомним, в июле 2024 года во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0), игроки исполнили оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Они любят трахать трансов. Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Хавбек «Челси» был одним из тех, кто участвовал в этом. Футбольная ассоциация Англии (FA) решила не наказывать Энцо, так как считает, что это юрисдикция ФИФА.

В декабре сообщалось, что Фернандеса и игроков Аргентины, вероятно, не накажут за кричалку про Францию. ФИФА перенаправила жалобу в Конфедерацию футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ), и борющейся с дискриминацией в футболе организации Kick It Out не удается узнать о ходе расследования.

Теперь генеральный директор Kick It Out Сэмюэль Окафор отправил письмо на имя главы ФИФА Джанни Инфантино и руководства КОНМЕБОЛ.

«Несмотря на запросы в FA и ФИФА, нам и многим другим не сообщили, было ли проведено какое-либо расследование и есть ли какие-то результаты и меры в отношении этого или других игроков.

Установление фактов и вынесение решений на их основе не должны быть необычной или сложной задачей для организаций, которые хотят серьезно относиться к дискриминации.

Как вы знаете, Родриго Бентанкур (уругвайский хавбек был дисквалифицировали на 7 матчей и оштрафовали на 100 тысяч фунтов за шутку про корейцев и партнера по «Тоттенхэму» Сон Хын Мина – Спортс’‘) недавно был привлечен FA к ответственности за дискриминационные высказывания. Многие болельщики спрашивали нас, почему сборная Аргентины не была привлечена к ответственности таким же образом. Люди опасаются того, что это [отсутствие санкций] значит.

От имени многих в футбольном сообществе, которые заинтересованы в этом деле, мы были бы признательны, если бы вы сообщили нам, ведется ли расследование и когда вы намерены достичь результата.

Несколько игроков были засняты поющими песню тренеру команды, которая была одновременно расистской и трансфобной по отношению к игрокам сборной Франции. Полузащитник Энцо Фернандес был замечен поющим, хотя мы признаем, что он был не одинок в этих действиях, поскольку на видео можно услышать многих игроков.

«Челси» заявил, что Фернандес примет участие в обучении, чтобы извлечь урок из своей ошибки. Однако важно отметить, как этот инцидент и его рассмотрение повлияли бы на более широкое сообщество как в Англии, так и во всем мире.

Все это указывает на крайне тревожное отсутствие прозрачности и отчетности, особенно учитывая то, насколько широко этот инцидент был освещен. Все федерации и футбольные организации должны придерживаться единых стандартов в отношении дискриминации.

Как мистер Инфантино подчеркнул в мае 2024 года, когда федерации описали свое намерение занять глобальную позицию против расизма, крайне важно, чтобы мы выступили единым фронтом для борьбы с дискриминацией. В противном случае заявления федераций о том, что принимаются меры, не оправдаются при первом же столкновении с реальностью», – сказано в письме.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
дискриминация
logoЭнцо Фернандес
Конфедерация футбола Южной Америки
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoФИФА
logoСборная Уругвая по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoТоттенхэм
logoРодриго Бентанкур
logoКубок Америки
logoСборная Франции по футболу
logoДжанни Инфантино
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