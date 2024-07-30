Энцо извинился перед партнерами по «Челси» за расистскую кричалку и вернулся к тренировкам. Хавбек пожертвует деньги в благотворительную организацию по борьбе с дискриминацией

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Аксель Дисаси Рис Джеймс Энцо Фернандес дискриминация Футбол

Энцо Фернандес приступил к тренировкам в «Челси» после скандала.

Напомним, во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, Фернандес прибыл в расположение лондонского клуба в США и лично извинился перед партнерами.

Он сделает весомое пожертвование в благотворительную организацию, занимающуюся борьбой с дискриминацией. «Челси» сделает то же самое через свой фонд.

Рис Джеймс и Аксель Дисаси участвовали в переговорах между сторонами, озвучивая мнение игроков. 

«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины 🤯

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50 комментариев
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Ответ ApXuMaHqPuT
«Играют за Францию, но все родом из Анголы» А Ангола здесь при чём? Это бывшая португальская колония, выходцы оттуда, как правило, за португалов играют - Ж. Марио, Вильям Карвальо, Рафа Леау, Нуну Мендеш и пр.😐
Камавинга из Анголы
+27
0
+27
Ответ ApXuMaHqPuT
«Играют за Францию, но все родом из Анголы» А Ангола здесь при чём? Это бывшая португальская колония, выходцы оттуда, как правило, за португалов играют - Ж. Марио, Вильям Карвальо, Рафа Леау, Нуну Мендеш и пр.😐
При том, что оттуда Камавинга. А так они просто надергали названия случайных африканских стран, вероятно
+24
-2
+22
При извинении руки были в карманах и сжимали фигу)
+24
-4
+20
Ответ Куба99
Комментарий удален модератором
а теперь скажи это в лицо десяти здоровым черным мужикам с которыми ты ходишь в одну душевую. Я Энцо не завидую.
+20
-4
+16
«Играют за Францию, но все родом из Анголы»

А Ангола здесь при чём? Это бывшая португальская колония, выходцы оттуда, как правило, за португалов играют - Ж. Марио, Вильям Карвальо, Рафа Леау, Нуну Мендеш и пр.😐
+21
-12
+9
"Хавбек пожертвует деньги в благотворительную организацию по борьбе с дискриминацией"

Всё что нужно знать о "борьбе с дискриминацией".
+7
0
+7
Ответ ApXuMaHqPuT
«Играют за Францию, но все родом из Анголы» А Ангола здесь при чём? Это бывшая португальская колония, выходцы оттуда, как правило, за португалов играют - Ж. Марио, Вильям Карвальо, Рафа Леау, Нуну Мендеш и пр.😐
Чисто для рифмы для кричалки на испанском.
Энцо не сидел в обнимку с википедией и не изучал чьи колонии были Ангола или Нигерия ( к примеру).
Да и песня эта фанатская, Энцо и другие игроки спели фанатскую кричалку.
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Сами аргентинцы это что за нация? Где они были допустим лет 250 назад? Они потомки испанских, итальянских и немецких мигрантов.
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Так а за что извинился-то? Аргентинцы же утверждали, что ничего плохого не делали они.
Странные какие-то, сами говорят, что все ок, никого не оскорбляли, сами извиняются.
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в следующий раз будем петь без камер, добавил Энцо
+3
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Меня за предположение , что раз так много нефутбольных новостей - где-то у них на сайте может быть есть активист(ка) - забанили на три дня))))) хотя на личности не переходил и просто шутканул)
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главное не забыть деньги внести куда надо
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Забавно читать,как Регина говорит,что ее комментарии не задевают,но вот только почему-то она всех блокирует,у кого отличная от нее точка зрения!)
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Ответ Domian
И? Кто то из них возмущён своими корнями? Маккалистер кричит про расизм когда его в британских СМИ ирландцем называют?
Так они тоже дети мигрантов. Но называют себя аргентинцами. Так же как негры называют себя французами. Разницы никакой.
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Пришлось извиниться. а что делать? родителей бы вызвали к директору.
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а как дышал, как дышал...
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Рис Джеймс в двух ипостасях: как капитан Челси и как переводчик с плохого английского - на хороший:)
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Ответ marcusdi
а теперь скажи это в лицо десяти здоровым черным мужикам с которыми ты ходишь в одну душевую. Я Энцо не завидую.
Все кто возмутились из лазарета не вылазят.
Энцо тому же Фофана может коробку бинтов и обезболивающих подарить в знак извинения.
+6
-5
+1
Ответ заблокированному пользователю
Забавно читать,как Регина говорит,что ее комментарии не задевают,но вот только почему-то она всех блокирует,у кого отличная от нее точка зрения!)
Надо было просто кинуть его в чс.
+1
-1
0
Ответ sashka.loker
откуда инфа то? Сидели вместе с ними в раздевалке при обсуждении?
Читаю в твиттере клубных журналистов Челси.
Их допускают на тренировки.
+1
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Ответ Domian
Там действующие игроки все на стороне Энцо. Возмутился лазарет во главе с Фофана
откуда инфа то? Сидели вместе с ними в раздевалке при обсуждении?
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Ответ RedDevil1909
да уж,Энцо теперь в кругу врагов)
Там действующие игроки все на стороне Энцо.
Возмутился лазарет во главе с Фофана
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Ответ Бахти 86
Так они тоже дети мигрантов. Но называют себя аргентинцами. Так же как негры называют себя французами. Разницы никакой.
Никто не против что бы они себя называли французами.
Это их проблемы что они верещат о расизме, когда им напоминают их же происхождение.
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Ответ lovec23
Сейчас очень модно выразить свою позицию или ляпнуть глупость , а потом если она не совпадает с мнением большинства извиняться и каяться . Иначе просто не сделать карьеру и не добиться успеха в публичных профессиях . Все это мерзко и смешно , но сейчас главное разнообразие и терпимость и некоторые этим пользуются и травят людей или выбивают себе лучшие условия и большие деньги . Гей негр или транс азиат вот лучшая рекомендация для некоторых
Комментарий удален модератором
Ответ marcusdi
а теперь скажи это в лицо десяти здоровым черным мужикам с которыми ты ходишь в одну душевую. Я Энцо не завидую.
Про душевую это вы зря добавили. Черчесовские закидоны - решать проблемы под звуки воды)
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Ответ marcusdi
а теперь скажи это в лицо десяти здоровым черным мужикам с которыми ты ходишь в одну душевую. Я Энцо не завидую.
А теперь скажи это Черчесову!
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Ответ Мукунку хороший
При извинении руки были в карманах и сжимали фигу)
куклу мбаппе 🤣
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Энцо:
Приношу извинения по поводу утверждения, что вы быстро бегаете. Ничего особенного. Вполне можно угнаться, что мы и доказали, когда представилась возможность.
Утверждение относительно трансов вы сами подтвердили на открытии ОИ.
Ну, а отличие цвета кожи футболистов сборной Франции от цвета кожи болельщиков сборной Франции на трибунах очевидно для каждого имеющего глаза.
Ангола и Нигерия - не французские колонии? Ой, не придирайтесь... Сенегал, Мали, Нигер и, тем более, Кот д’Ивуар были не в рифму.
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я думал, его уже церемония открытия Олимпиады оправдала, не?
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Индульгенции и сейчас покупаются....
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