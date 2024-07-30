Энцо извинился перед партнерами по «Челси» за расистскую кричалку и вернулся к тренировкам. Хавбек пожертвует деньги в благотворительную организацию по борьбе с дискриминацией

Энцо Фернандес приступил к тренировкам в «Челси» после скандала.

Напомним, во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, прибыл в расположение лондонского клуба в США и лично извинился перед партнерами.

Он сделает весомое пожертвование в благотворительную организацию, занимающуюся борьбой с дискриминацией. « » сделает то же самое через свой фонд.

и участвовали в переговорах между сторонами, озвучивая мнение игроков.

«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины 🤯

«Расизм в дикой форме». В «Челси» полыхает из-за аргентинской кричалки

Власти Аргентины вступились за Энцо. А замминистра спорта уволен – за призыв извиниться