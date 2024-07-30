Энцо извинился перед партнерами по «Челси» за расистскую кричалку и вернулся к тренировкам. Хавбек пожертвует деньги в благотворительную организацию по борьбе с дискриминацией
Энцо Фернандес приступил к тренировкам в «Челси» после скандала.
Напомним, во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, Фернандес прибыл в расположение лондонского клуба в США и лично извинился перед партнерами.
Он сделает весомое пожертвование в благотворительную организацию, занимающуюся борьбой с дискриминацией. «Челси» сделает то же самое через свой фонд.
Рис Джеймс и Аксель Дисаси участвовали в переговорах между сторонами, озвучивая мнение игроков.
«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины 🤯
«Расизм в дикой форме». В «Челси» полыхает из-за аргентинской кричалки
Власти Аргентины вступились за Энцо. А замминистра спорта уволен – за призыв извиниться
А Ангола здесь при чём? Это бывшая португальская колония, выходцы оттуда, как правило, за португалов играют - Ж. Марио, Вильям Карвальо, Рафа Леау, Нуну Мендеш и пр.😐
Всё что нужно знать о "борьбе с дискриминацией".
Энцо не сидел в обнимку с википедией и не изучал чьи колонии были Ангола или Нигерия ( к примеру).
Да и песня эта фанатская, Энцо и другие игроки спели фанатскую кричалку.
Странные какие-то, сами говорят, что все ок, никого не оскорбляли, сами извиняются.
Энцо тому же Фофана может коробку бинтов и обезболивающих подарить в знак извинения.
Их допускают на тренировки.
Возмутился лазарет во главе с Фофана
Это их проблемы что они верещат о расизме, когда им напоминают их же происхождение.
Приношу извинения по поводу утверждения, что вы быстро бегаете. Ничего особенного. Вполне можно угнаться, что мы и доказали, когда представилась возможность.
Утверждение относительно трансов вы сами подтвердили на открытии ОИ.
Ну, а отличие цвета кожи футболистов сборной Франции от цвета кожи болельщиков сборной Франции на трибунах очевидно для каждого имеющего глаза.
Ангола и Нигерия - не французские колонии? Ой, не придирайтесь... Сенегал, Мали, Нигер и, тем более, Кот д’Ивуар были не в рифму.