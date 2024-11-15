Эмилиано Мартинес о кричалке про сборную Франции: «Когда аргентинцы что-то делают, это сразу считают чем-то ужасным. Энцо – милый парень, он не расист»
Эмилиано Мартинес высказался о напряженных отношениях со сборной Франции.
Вратарь «Астон Виллы» вспомнил недавний скандал: во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Энцо Фернандес вел прямую трансляцию, но быстро прервал ее.
«Когда аргентинцы что-то делают, это сразу считают чем-то ужасным... Энцо Фернандес – милый парень, его называют расистом, хотя это вовсе не так. Я не испытываю никакой ненависти к Франции», – сказал Мартинес в интервью France Football.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Foot Mercato
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