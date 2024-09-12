FA не накажет Энцо за расистскую кричалку о сборной Франции. Ассоциация считает, что это юрисдикция ФИФА

Энцо Фернандеса не накажут в Англии за расистскую кричалку.

Напомним, во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Фернандес вел прямую трансляцию, но быстро прервал ее.

Позднее Энцо извинился перед партнерами по «Челси».

Как пишет The Telegraph, футболисту не грозят санкции в АПЛ. Футбольная ассоциация Англии (FA) считает, что этот эпизод подпадает под юрисдикцию ФИФА – в отличие от ситуации с Родриго Бентанкуром.