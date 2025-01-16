Канисарес о выступлении Лапорты: «Говорил о врагах, которых нет, оправдывался и не извинялся. Можно представлять «Барсу», но критиковать боссов, поставивших под угрозу регистрацию игроков»

Сантьяго Канисарес прокомментировал выступление Жоана Лапорты на этой неделе.

«Пресс-конференция показалась мне типичной: он говорил о врагах, которых, как мне кажется, не существует. Можно представлять «Барселону» и при этом критиковать руководство, которое поставило под угрозу регистрацию двоих игроков.

Он оправдывает все свои действия и не извиняется. Мне нравятся президенты, которые хорошо руководят клубом, делают это ответственно, про которых я буду знать, что их сложнее обмануть, чем тех, кто поддается эйфории и радости», – сказал бывший голкипер «Валенсии» в эфире программы Despierta San Francisco.

«Они хотели ликвидировать нас». Лапорта о врагах, Ольмо и оппозиции