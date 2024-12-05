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Канисарес об Анчелотти: «Прежде чем увольнять, нужно хотя бы дождаться провала. Он выиграл две ЛЧ, две Ла Лиги с этим «Реалом» и доказал, что конкурентоспособен»

Сантьяго Канисарес высказался о слухах про возможное увольнение Карло Анчелотти.

Мадридский «Реал» под руководством 65-летнего итальянца проиграл 4 из 7 последних матчей.

«Он выиграл две Лиги чемпионов и две Ла Лиги во время этого прихода в клуб.

Мы должны хотя бы дождаться его провала, прежде чем увольнять. Или что? Или заслуги человека, добытые упорным трудом, ничего не стоят?

«Реал» жив. Анчелотти уже неоднократно доказывал, что он полностью конкурентоспособен», – сказал бывший вратарь «Реала», «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Канисарес.

Анчелотти о «Реале»: «Странно иметь 5 поражений за короткий срок, мы не так стабильны, как в прошлом году. Игроки постепенно вернутся, и наш уровень восстановится»

Анчелотти о том, что Мбаппе не показывает и 1% от игры в «ПСЖ»: «Гораздо больше 1%»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: COPE
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКарло Анчелотти
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСантьяго Канисарес
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