Канисарес о ситуации с Ольмо: «Результат безответственности людей, привыкших нарушать правила Ла Лиги. Лапорта потерял всякое доверие»

Сантьяго Канисарес прокомментировал ситуацию с Дани Ольмо.

«Я думаю, что это очень серьезная ситуация. Это результат безответственности людей, которые привыкли нарушать правила Ла Лиги, а теперь жалуются, что не могут позволить себе то, в чем отказывают другим.

«Барса» обратилась в суд, что является самым дешевым вариантом, но из этого ничего хорошего не вышло... И слава богу, потому что это разрушило бы всю финансовую систему, которую Ла Лига использует в качестве формы контроля. Можно ставить под сомнение эту модель контроля, но нельзя позволять клубу нарушать правила.

На мой взгляд, он [Лапорта] потерял всякое доверие. Раньше у него был Матеу Алемани , который знал, как работать с цифрами, но теперь его нет, потому что [Лапорта ] от него избавился.

Логично, что есть организации, которые требуют отставки президента», – сказал бывший вратарь «Реала», «Валенсии» и сборной Испании.