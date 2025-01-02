Канисарес о ситуации с Ольмо: «Результат безответственности людей, привыкших нарушать правила Ла Лиги. Лапорта потерял всякое доверие»
«Я думаю, что это очень серьезная ситуация. Это результат безответственности людей, которые привыкли нарушать правила Ла Лиги, а теперь жалуются, что не могут позволить себе то, в чем отказывают другим.
«Барса» обратилась в суд, что является самым дешевым вариантом, но из этого ничего хорошего не вышло... И слава богу, потому что это разрушило бы всю финансовую систему, которую Ла Лига использует в качестве формы контроля. Можно ставить под сомнение эту модель контроля, но нельзя позволять клубу нарушать правила.
На мой взгляд, он [Лапорта] потерял всякое доверие. Раньше у него был Матеу Алемани, который знал, как работать с цифрами, но теперь его нет, потому что [Лапорта] от него избавился.
Логично, что есть организации, которые требуют отставки президента», – сказал бывший вратарь «Реала», «Валенсии» и сборной Испании.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий