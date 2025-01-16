Филимонов о Соболеве в «Зените»: «Это настоящий спартаковец, что ли? Если бы Цымбаларь, Пятницкий, Титов, Аленичев в свое время перешел – это было бы событие»
– Как отнеслись к переходу Соболева из «Спартака» в «Зенит»?
– Да никак. Мне было вообще все равно, потому что Соболев – не тот футболист, который определял игру «Спартака», он не был ключевым игроком. Соболев провел в «Спартаке» 4 года? Ну, это настоящий спартаковец, что ли?
Соболев – обычный футболист, который перешел из одного клуба в другой. Для меня это ничего не значило.
Если бы в свое время в команду принципиального соперника перешел Цымбаларь или, условно, Пятницкий, Титов, Аленичев – это было бы событие. А тут перешел обычный футболист, так что ничего необычного не произошло, – сказал бывший вратарь сборной России и «Спартака» Филимонов.
После перехода из «Спартака» в «Зенит» 27-летний нападающий не имеет результативных действий в 11 матчах Мир РПЛ.
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