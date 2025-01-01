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Соболев поздравил с Новым годом: «Будьте добрее друг к другу ❤️»

Александр Соболев призвал быть добрее в новом году.

Нападающий «Зенита» поздравил болельщиков с праздниками, выложив в своем телеграм-канале семейное фото. 

«Всех с Новым годом! Будьте добрее друг к другу ❤️», – написал футболист. 

«Дерево не тонет». Соболев показал, как занимается вейксерфингом в отпуске

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
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