Соболев поздравил с Новым годом: «Будьте добрее друг к другу ❤️»
Александр Соболев призвал быть добрее в новом году.
Нападающий «Зенита» поздравил болельщиков с праздниками, выложив в своем телеграм-канале семейное фото.
«Всех с Новым годом! Будьте добрее друг к другу ❤️», – написал футболист.
«Дерево не тонет». Соболев показал, как занимается вейксерфингом в отпуске
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
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