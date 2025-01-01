Соболев поздравил с Новым годом: «Будьте добрее друг к другу ❤️»

Александр Соболев призвал быть добрее в новом году.

Нападающий «Зенита » поздравил болельщиков с праздниками, выложив в своем телеграм-канале семейное фото. «Всех с Новым годом! Будьте добрее друг к другу ❤️», – написал футболист. «Дерево не тонет». Соболев показал, как занимается вейксерфингом в отпуске