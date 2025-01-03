Титов о Соболеве в «Зените»: «Болельщики до сих пор не приняли его. Вопрос: примут ли еще? Дзюба много забивал, но его до конца не приняли»

Егор Титов высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

– Одним из провальных трансферов этого сезона стал Соболев. «Спартак» приобрел после его перехода?

– Скорее всего да, чем нет. Заиграл Угальде после его перехода. Когда переходишь из «Спартака» в «Зенит» – это большое событие. Нужна адаптация.

Мы видим, что болельщики до сих пор не приняли Соболева. Вопрос: примут ли еще? Помним пример Дзюбы. К сожалению, он забивал много, отдавал и был лидером, но до конца его так и не приняли, – сказал экс-капитан «Спартака».

Напомним, за «Зенит» Соболев провел 11 матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями.