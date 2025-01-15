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Ромарио о Бразилии: «Только с Неймаром есть шанс выиграть ЧМ-2026. Они не победят без него»

Ромарио считает, что Бразилия не выиграет ЧМ-2026 без Неймара.

«У Бразилии есть шанс выиграть следующий чемпионат мира только с Неймаром.

В 62-м Бразилия играла на Гарринчу, в 70-м – на Пеле, в 94-м – на Ромарио и в 2002-м – на Роналдо.

В 2026-м, если они будут играть без Неймара, они не победят», – заявил экс-форвард сборной Бразилии в подкасте Charla.

Неймар хочет сыграть на ЧМ-2026: «Это может быть мой последний чемпионат мира, последний шанс, я сделаю все, чтобы стать частью сборной Бразилии»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoНеймар
logoСборная Бразилии по футболу
logoЧМ-2026
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoГарринча
logoРомарио
logoАль-Хилаль
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