Неймар ведет переговоры с «Чикаго Файр». Клуб МЛС предлагает бразильцу контракт на 2 года (Foot Mercato)
Неймар может продолжить карьеру в МЛС.
Нападающий «Аль-Хилаля» ведет переговоры с «Чикаго Файр», сообщает Foot Mercato.
Американский клуб хочет подписать бразильца в январе и ведет с ним переговоры о двухлетнем контракте. На данный момент ничего не согласовано.
Напомним, Неймар не играл с октября 2023 года по октябрь 2024-го из-за разрыва крестообразной связки колена. В текущем сезоне провел лишь две игры – против «Аль-Айна» (5:4) и «Эстегляля» (3:0). В концовке второго матча он получил очередную травму.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Foot Mercato
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