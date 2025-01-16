Неймар ведет переговоры с «Чикаго Файр». Клуб МЛС предлагает бразильцу контракт на 2 года (Foot Mercato)

Неймар может продолжить карьеру в МЛС.

Нападающий «Аль-Хилаля » ведет переговоры с «Чикаго Файр », сообщает Foot Mercato.

Американский клуб хочет подписать бразильца в январе и ведет с ним переговоры о двухлетнем контракте. На данный момент ничего не согласовано.

Напомним, Неймар не играл с октября 2023 года по октябрь 2024-го из-за разрыва крестообразной связки колена. В текущем сезоне провел лишь две игры – против «Аль-Айна» (5:4) и «Эстегляля» (3:0). В концовке второго матча он получил очередную травму.