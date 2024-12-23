Де ла Фуэнте – лучший тренер сборных в 2024-м по версии IFFHS. Скалони – 2-й, Саутгейт – 4-й

IFFHS признала Луиса де ла Фуэнте лучшим тренером на уровне сборных в 2024 году.

Международная федерация футбольной истории и статистики поставила победителя Евро-2024 во главе Испании на первую строчку рейтинга. В десятку лучших вошли: 1. Луис де ла Фуэнте (Испания) – 274 балла. 2. Лионель Скалони (Аргентина ) – 148. 3. Дидье Дешам (Франция ) – 35. 4. Гарет Саутгейт (экс-Англия) – 26. 5. Эмерс Фаэ (Кот-д′Ивуар) – 18. 6. Юлиан Нагельсманн (Германия) – 17. 7. Нестор Лоренсо (Колумбия) – 14. 8. Винченцо Монтелла (Турция) – 8. 9. Вилли Саньоль (Грузия) – 6. 10. Марсело Бьелса (Уругвай) – 5.