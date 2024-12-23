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Де ла Фуэнте – лучший тренер сборных в 2024-м по версии IFFHS. Скалони – 2-й, Саутгейт – 4-й

IFFHS признала Луиса де ла Фуэнте лучшим тренером на уровне сборных в 2024 году.

Международная федерация футбольной истории и статистики поставила победителя Евро-2024 во главе Испании на первую строчку рейтинга.

В десятку лучших вошли:

1. Луис де ла Фуэнте (Испания) – 274 балла.

2. Лионель Скалони (Аргентина) – 148.

3. Дидье Дешам (Франция) – 35.

4. Гарет Саутгейт (экс-Англия) – 26.

5. Эмерс Фаэ (Кот-д′Ивуар) – 18.

6. Юлиан Нагельсманн (Германия) – 17.

7. Нестор Лоренсо (Колумбия) – 14.

8. Винченцо Монтелла (Турция) – 8.

9. Вилли Саньоль (Грузия) – 6.

10. Марсело Бьелса (Уругвай) – 5.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
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