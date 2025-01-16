«Наполи» может подписать Ндойе из «Болоньи» вместо Гарначо. «МЮ» не хочет продавать аргентинца за 40 млн евро, «Болонья» не согласилась на 30 млн за швейцарца

«Наполи» интересен Дан Ндойе в качестве замены Хвиче Кварацхелии.

Ранее сообщалось , что клуб провел переговоры с вингером «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, однако трансферу могут помешать финансовые запросы манкунианцев. Клуб требует за аргентинца около 80 млн евро. Неаполитанцы считают эту сумму слишком высокой и готовы предложить лишь 45 млн евро, включая бонусы.

По информации La Gazzetta dello Sport, на этом фоне итальянцы присматриваются к игроку «Болоньи» Ндойе. Утверждается, что спортивный директор «Наполи» Джованни Манна активно обсуждает возможность трансфера со своим коллегой из «Болоньи» Джованни Сартори.

На данный момент «Болонье» было предложено 30 млн евро за 24-летнего игрока, но в клубе сочли эту сумму недостаточной для согласования сделки.

В этом сезоне Ндойе провел 15 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. С полной статистикой швейцарца можно ознакомиться здесь .