Конте хочет подписать Гарначо на замену Хвиче. Вингера «МЮ» оценивают в 50 млн евро (SportItalia)

«Наполи» заинтересован в трансфере Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед».

Как сообщают журналисты SportItalia Альфредо Педулла и Микеле Кришителло, итальянский клуб работает над поиском замены Хвичи Кварацхелии, который может уйти в январе.

Утверждается, что Гарначо стал главной целью тренера «Наполи» Антонио Конте.

Трансфер вингера «Юнайтед» оценивается примерно в 50 миллионов евро. Его действующий контракт рассчитан до 2028 года.

В этом сезоне аргентинец провел 19 матчей в АПЛ, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. С полной статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь .