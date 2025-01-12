Конте хочет подписать Гарначо на замену Хвиче. Вингера «МЮ» оценивают в 50 млн евро (SportItalia)
«Наполи» заинтересован в трансфере Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед».
Как сообщают журналисты SportItalia Альфредо Педулла и Микеле Кришителло, итальянский клуб работает над поиском замены Хвичи Кварацхелии, который может уйти в январе.
Утверждается, что Гарначо стал главной целью тренера «Наполи» Антонио Конте.
Трансфер вингера «Юнайтед» оценивается примерно в 50 миллионов евро. Его действующий контракт рассчитан до 2028 года.
В этом сезоне аргентинец провел 19 матчей в АПЛ, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. С полной статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Альфредо Педуллы
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