«Наполи» предложил 40+5 млн евро за Гарначо. «МЮ» хочет 60 млн фунтов (Альфредо Педулла)
Алехандро Гарначо может продолжить карьеру в «Наполи».
Ранее сообщалось, что главный тренер неаполитанской команды Антонио Конте видит в аргентинце замену Хвиче Кварацхелии.
По информации журналиста Альфредо Педуллы, итальянцы уже предложили за вингера «Манчестер Юнайтед» 40 миллионов евро плюс 5 млн в качестве бонусов. Манкунианцы хотят получить около 60 млн фунтов, но цена может снизиться.
В этом сезоне Гарначо провел 19 матчей в АПЛ, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. С полной статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Альфредо Педуллы
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