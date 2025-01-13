«Наполи» предложил 40+5 млн евро за Гарначо. «МЮ» хочет 60 млн фунтов (Альфредо Педулла)

Алехандро Гарначо может продолжить карьеру в «Наполи».

Ранее сообщалось , что главный тренер неаполитанской команды Антонио Конте видит в аргентинце замену Хвиче Кварацхелии.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, итальянцы уже предложили за вингера «Манчестер Юнайтед » 40 миллионов евро плюс 5 млн в качестве бонусов. Манкунианцы хотят получить около 60 млн фунтов, но цена может снизиться.

В этом сезоне Гарначо провел 19 матчей в АПЛ , забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. С полной статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь .