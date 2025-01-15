Гарначо не против перехода в «Наполи», «МЮ» требует 80 млн евро. Итальнский клуб рассматривает аренду Вернера как альтернативу

Алехандро Гарначо согласен на переход в «Наполи».

По информации La Gazzetta dello Sport, в понедельник представители руководства итальянского клуба провели встречу с агентами вингера «МЮ » в Барселоне. Спортивный директор «Наполи » Джованни Манна и главный тренер Антонио Конте ценят Гарначо , сам аргентинец также не против перехода.

Отмечается, что неаполитанцы могут удовлетворить требования игрока по зарплате – его доход в «МЮ» сопоставим с зарплатой Хвичи Кварацхелии, который, как сообщалось ранее близок к переходу в «ПСЖ».

При этом трансферу Гарначо в «Наполи» могут помешать финансовые запросы «МЮ» – манкунианцы требуют за вингера около 80 млн евро. Неаполитанцы считают эту сумму слишком высокой и готовы предложить лишь 45 млн евро, включая бонусы.

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает , что в качестве альтернативы Гарначо «Наполи» рассматривает вариант с арендой Тимо Вернера , права на которого принадлежат «РБ Лейпциг».