Лапорту обвиняют в мошенничестве – его фирма не вернула 50 тысяч евро частному инвестору. Ранее президента «Барсы» обвинили в невозврате 4,7 млн евро

Жоана Лапорту обвинили в нескольких эпизодах мошенничества.

Как сообщает Cadena Ser, в субботу следственный суд Барселоны предъявил обвинения президенту «Барселоны» и бывшему казначею клуба Жоану Оливе в невозвращении 50 тысяч евро частному инвестору.

Утверждается, что по крайней мере с 2016 по 2018 год Лапорта и Оливе владели предприятием, через которое инвестировали частный капитал инвесторов. Некоторые из инвесторов подали иски в суд из-за того, что компания не вернула им вложенные деньги.

По словам юриста, подавшего одну из жалоб, Лапорта утверждал, что вложил деньги в недвижимость и в гонконгскую компанию, которая собиралась построить фермерский дом в Азии. Кроме того, никто никогда не предоставлял инвестору информацию о том, что случилось с этими компаниями и вложенными деньгами.

За две недели до этого Лапорте и Оливе были предъявлены обвинения в невозвращении инвестору 4,7 миллиона евро. Кроме того, против Лапорты был подан еще один иск по тому же вопросу – в ближайшее время президент «Барселоны» может столкнуться с третьим предъявленным обвинением.