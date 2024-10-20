Лапорту обвиняют в мошенничестве – его фирма не вернула 50 тысяч евро частному инвестору. Ранее президента «Барсы» обвинили в невозврате 4,7 млн евро
Как сообщает Cadena Ser, в субботу следственный суд Барселоны предъявил обвинения президенту «Барселоны» и бывшему казначею клуба Жоану Оливе в невозвращении 50 тысяч евро частному инвестору.
Утверждается, что по крайней мере с 2016 по 2018 год Лапорта и Оливе владели предприятием, через которое инвестировали частный капитал инвесторов. Некоторые из инвесторов подали иски в суд из-за того, что компания не вернула им вложенные деньги.
По словам юриста, подавшего одну из жалоб, Лапорта утверждал, что вложил деньги в недвижимость и в гонконгскую компанию, которая собиралась построить фермерский дом в Азии. Кроме того, никто никогда не предоставлял инвестору информацию о том, что случилось с этими компаниями и вложенными деньгами.
За две недели до этого Лапорте и Оливе были предъявлены обвинения в невозвращении инвестору 4,7 миллиона евро. Кроме того, против Лапорты был подан еще один иск по тому же вопросу – в ближайшее время президент «Барселоны» может столкнуться с третьим предъявленным обвинением.
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