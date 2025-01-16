Гави считает Ямаля лучшим футболистом мира: «Ну, после Месси он лучший»
Гави назвал Ламина Ямаля лучшим футболистом после Лионеля Месси.
– Ямаль – лучший игрок в футболе?
– Да. Ну, лучший после Лионеля Месси, – заявил полузащитник «Барселоны».
Рафинья о Ямале: «Он выиграет немало «Золотых мячей» – скажем, три. Для меня важны командные трофеи»
У 17-летнего Ямаля 2-й трофей с «Барсой» и 3-й в карьере. Ламин выиграл Суперкубок Испании, Ла Лигу и Евро
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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