Родри о Ямале: «У него есть все, чтобы выиграть «Золотой мяч». Не знаю, когда он получит его – сейчас или позже»
Родри считает, что Ламин Ямаль способен выиграть «Золотой мяч».
Полузащитник «Манчестер Сити» сам стал обладателем приза лучшему футболисту сезона по версии France Football в 2024 году.
– Вы открыто говорили о Ламине во время своей речи в Париже…
– Да, я оказал небольшое давление на него (смеется).
Я думаю, что у него есть все, чтобы выиграть [«Золотой мяч»]. Я не знаю, когда он получит его, сейчас или позже, но я убежден, что у него есть потенциал для этого, – сказал Родри.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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