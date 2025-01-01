Родри о Ямале: «У него есть все, чтобы выиграть «Золотой мяч». Не знаю, когда он получит его – сейчас или позже»

Родри считает, что Ламин Ямаль способен выиграть «Золотой мяч».

Полузащитник «Манчестер Сити » сам стал обладателем приза лучшему футболисту сезона по версии France Football в 2024 году.

– Вы открыто говорили о Ламине во время своей речи в Париже…

– Да, я оказал небольшое давление на него (смеется).

Я думаю, что у него есть все, чтобы выиграть [«Золотой мяч »]. Я не знаю, когда он получит его, сейчас или позже, но я убежден, что у него есть потенциал для этого, – сказал Родри .