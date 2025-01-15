Рафинья о Ямале: «Он выиграет немало «Золотых мячей» – скажем, три. Для меня важны командные трофеи»
Рафинья уверен, что Ламин Ямаль выиграет «Золотой мяч» несколько раз.
– Ламин выиграет немало «Золотых мячей». Скажем, три.
– А ты?
– Моя цель – становиться лучше каждый день. Хорошо, если это произойдет, но для меня важны командные трофеи, – сказал вингер «Барселоны» в интервью блогеру Адри Контрерасу.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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