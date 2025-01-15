Рафинья о Ямале: «Он выиграет немало «Золотых мячей» – скажем, три. Для меня важны командные трофеи»

Рафинья уверен, что Ламин Ямаль выиграет «Золотой мяч» несколько раз.

– Ламин выиграет немало «Золотых мячей ». Скажем, три.

– А ты?

– Моя цель – становиться лучше каждый день. Хорошо, если это произойдет, но для меня важны командные трофеи, – сказал вингер «Барселоны» в интервью блогеру Адри Контрерасу.