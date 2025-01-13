У 17-летнего Ямаля 2-й трофей с «Барсой» и 3-й в карьере. Ламин выиграл Суперкубок Испании, Ла Лигу и Евро

Ламин Ямаль завоевал 2-й трофей с «Барселоной».

Каталонская команда стала обладателем Суперкубка Испании, обыграв в финале «Реал » (5:2).

Ямаль отметился голом на 22-й минуте.

Для 17-летнего вингера этот трофей стал вторым в составе «Барселоны» и 3-м в карьере. Ранее Ямаль с клубом стал победителем Ла Лиги в сезоне-2022/23 и выиграл Евро-2024 в составе сборной Испании.