Артета об «Арсенале»: «Мы все еще в гонке за титул. Много за что можно бороться, видим, как трудно каждой команде победить»

Микель Артета считает, что «Арсенал» поборется за чемпионство в АПЛ.

Вчера «канониры» обыграли «Тоттенхэм» со счетом 2:1 в 21-м туре Премьер-лиги. В турнирной таблице продолжает лидировать «Ливерпуль», набравший 47 очков после ничьей с «Ноттингем Форест» (1:1). «Арсенал» отстает на 4 очка, проведя на одну игру больше.

«Мы все еще в гонке за титул. Много за что можно бороться, но мы видим, как трудно каждой команде победить.

Этот результат позволяет насладиться моментом, и теперь мы готовимся к следующей игре. Я очень горжусь командой, подумал, что мы были потрясающими», – заявил главный тренер «Арсенала».

Артета о 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Подарок, которым «Арсенал» может порадовать болельщиков. Выдающаяся игра, настрой был феноменальным. Мы не жалели себя»