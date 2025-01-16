Артета об «Арсенале»: «Мы все еще в гонке за титул. Много за что можно бороться, видим, как трудно каждой команде победить»
Микель Артета считает, что «Арсенал» поборется за чемпионство в АПЛ.
Вчера «канониры» обыграли «Тоттенхэм» со счетом 2:1 в 21-м туре Премьер-лиги. В турнирной таблице продолжает лидировать «Ливерпуль», набравший 47 очков после ничьей с «Ноттингем Форест» (1:1). «Арсенал» отстает на 4 очка, проведя на одну игру больше.
«Мы все еще в гонке за титул. Много за что можно бороться, но мы видим, как трудно каждой команде победить.
Этот результат позволяет насладиться моментом, и теперь мы готовимся к следующей игре. Я очень горжусь командой, подумал, что мы были потрясающими», – заявил главный тренер «Арсенала».
Артета о 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Подарок, которым «Арсенал» может порадовать болельщиков. Выдающаяся игра, настрой был феноменальным. Мы не жалели себя»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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