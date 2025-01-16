Райс о 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Арсеналу» не повезло – могли забить и 10 голов»
Деклан Райс считает, что «Арсенал» мог обыграть «Тоттенхэм» с более крупным счетом.
«Канониры» победили в лондонском дерби (2:1) в рамках 21-го тура АПЛ.
«Было видно, что сегодня был самый значимый матч. Мы полностью доминировали в первом тайме с первой минуты. Мы играли с настроем, с желанием, давили – было видно, что это дерби. У меня ощущение, что нам, пожалуй, не повезло – могли забить и 10 голов.
Во втором тайме в игре были разрывы, и они, пожалуй, могли забить пару мячей, ну а мы – пять-шесть, и это расстраивает. Но главное – мы взяли три очка. Надеюсь, наберем ход, ведь сейчас важнейшая часть сезона», – сказал хавбек «Арсенала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
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