Артета о 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Подарок, которым «Арсенал» может порадовать болельщиков. Выдающаяся игра, настрой был феноменальным. Мы не жалели себя»
Микель Артета прокомментировал победу в дерби с «Тоттенхэмом».
«Арсенал» обыграл «шпор» со счетом 2:1 в 21-м туре АПЛ.
«Сегодня мы показали выдающуюся игру. С первой минуты мы играли очень интенсивно, мы играли с целью огорчить соперника. Мы создали невероятную атмосферу.
Мы знаем, насколько важна эта игра. Это подарок, которым мы можем порадовать болельщиков. Настрой, с которым мы играли, не жалея себя, был феноменальным. Три дня назад мы отыграли 120 минут.
Когда есть возможность [сократить отставание от лидера], нужно ею пользоваться. Мы очень стабильно играем в Премьер-лиге. Завтра нужно восстановиться, а в субботу предстоит игра с «Астон Виллой», – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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