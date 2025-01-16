Юсуф Алекперов покинет совет директоров «Спартака» из-за санкций США (РБК)
Юсуф Алекперов покинет совет директоров «Спартака».
Сын основателя Лукойла Вагита Алекперова Юсуф решил выйти из совета директоров московского клуба, сообщает РБК.
Утверждается, что причиной стало желание избежать рисков для клуба после введения санкций против него со стороны Минфина США.
«Мной опрошенные юристы отмечают, что наличие санкционного лица в совете директоров может отпугивать иностранных партнеров и создавать сложности с финансовыми транзакциями. Банки, особенно американские, часто блокируют операции компаний, где присутствуют фигуранты санкционных списков», – пишет Грант Гетадарян.
Алекперов вошел в совет директоров «Спартака» в 2021 году. Он владеет 0,2% акций «Лукойла» (по данным 2021 года), владельца и генерального спонсора «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Телегрант»
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