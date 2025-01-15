«Спартак» за 2,5 млн рублей купил у «Зенита» 16-летнего Сорокина. Хавбек 3 раза отказал петербуржцам в продлении контракта (Иван Карпов)
«Спартак» купил молодого футболиста из «Зенита».
Московский клуб выплатил 2,5 миллиона рублей петербуржцам за 16-летнего полузащитника Ивана Сорокина, об этом сообщил журналист Иван Карпов.
Иван – представитель чемпионской команды «Зенита» ЮФЛ-2 2008 года рождения.
Отмечается, что Сорокин трижды отказался переподписывать контракт с «Зенитом», поскольку, как пишет Карпов, хавбек сомневался в своем будущем в клубе из-за ставки на легионеров.
«Зенит» не стал препятствовать трансферу. Сорокин подписал соглашение со «Спартаком» на два года. В системе красно-белых футболист будет играть сразу в МФЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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