Постекоглу про 1:2 в дерби: «Тоттенхэм» был далек от своего уровня, позволил «Арсеналу» диктовать игру – это неприемлемо. Слишком много упущенных матчей, ответственность лежит на мне»
Вчера «Тоттенхэм» уступил (1:2) в 21-м туре АПЛ, забив первым на 25-й минуте.
«Мы были недостаточно хороши, особенно в первом тайме. Мы играли слишком пассивно. Позволили «Арсеналу» диктовать игру. Второй тайм был немного лучше, но тоже недостаточно хорош. Это неприемлемо.
В конечном счете, ответственность лежит на мне, так как я готовлю игроков. Меня больше волнует то, как мы играем, и в этом матче мы были далеки от своего уровня. Возвращаемся к работе и готовимся к тяжелой игре.
Конечно, [поражения] причиняют мне боль. Это неприемлемо. Слишком много поражений в этом сезоне, слишком много упущенных матчей. Это нужно прекратить.
Нельзя взглянуть на это иначе. Если сдаться сейчас, в этом не будет смысла. В выходные у нас важная игра против «Эвертона». Это наша цель», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» в интервью TNT Sports.
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