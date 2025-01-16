«Тоттенхэм» целый тайм сдерживал «Арсенал» автобусом. Постекоглу сломался?

Разбор Палагина и Лукомского.

«Арсенал» победил «Тоттенхэм» (2:1) в дерби и выбрался на чистое второе место в АПЛ. Теперь до «Ливерпуля» четыре очка и матч в запасе у команды Арне Слота.

В стартовых составах заинтриговал Эндж Постекоглу. Выпустил максимально оборонительное сочетание в центре из доступных – Пап Матар Сарр и Ив Биссума плюс объемный Лукас Бергвалль. Джеймс Мэддисон остался в запасе, а Деян Кулусевски стартовал с правого фланга.

Эта тройка должна была прикрывать защиту, которая осталась без трех основных исполнителей и вратарей. Не новость, но важный фактор, с которым Постекоглу приходится справляться. На месте Гульельмо Викарио осваивается 21-летний Антонин Кински: теперь сын легенды «Сатурна» дебютировал в АПЛ.

Микель Артета доверился молодому Льюис-Скелли на левом фланге – уже традиция на фоне качественных перфомансов Майлза. Ближе всего к статусу сюрприза был выход Рахима Стерлинга справа. Букайо Сака и Габи Жезус травмированы, но ведь доступен Габриэл Мартинелли.

Первый тайм «Тоттенхэма» – максимально близко к автобусу. Этот Постекоглу сломался?

Сразу зафиксируем: нет вообще ничего зазорного в игре от обороны на выезде против «Арсенала» при почти полностью сломанной защите. Тем более это максимально логично, ведь у Артеты проблемы с автобусами.

Сюрприз только в том, кто решил радикально закрыться – именно для Постекоглу это несвойственно. В первом тайме «Тоттенхэм» полностью отказался от прессинга и защищался даже не на своей половине, а на своей трети поля. Владение – 63% на 37%. Еще более мощный и показательный перевес был в передачах на чужой трети – «Арсенал» сделал в семь раз больше.

В рамках оборонительного рисунка «Тоттенхэм» держался схемы 4-3-3:

Отличительной чертой была максимальная компактность и участие абсолютно всех игроков:

Расположиться с минимальными расстояниями между линий и без пассажиров у «Тоттенхэма» получалось. Неплохой первый шаг. Проблемы возникали, если «Арсенал» быстро менял фланг атаки.

У хозяев было два приема под смену направления. Доставку мяча на дальнюю штангу под перевес в штрафной:

Второй – создание изоляции для Леандро Троссарда против Педро Порро:

В эпизодах любого типа сохранялась динамика, в которой для построения атаки используется правый фланг: его «Арсенал» нагружает, а обостряет левый. «Тоттенхэм» контролировал соперника до смены направления. Если же удавалось ее осуществить, возникали проблемы.

«Арсенал» врубил максимальный прессинг. Артета расставил акценты как Слот

Еще один компонент радикального первого тайма – прессинг «Арсенала». Хозяева мощно зажимали соперника при попытках разыгрывать мяч.

Пассивность в обороне была частью плана «Тоттенхэма» – не пытались давить. А вот розыгрыши Постекоглу скорее желал сохранить. Не получилось на фоне прессинга «Арсенала». Почти любую атаку «Тоттенхэм» начинал с которого паса, но банально не находил вариантов.

Для нейтрализации розыгрышей Артета использовал метод Арне Слота из матча АПЛ против «шпор» (6:3) – персональные ориентировки + перекос правого фланга:

По центральным защитникам «Тоттенхэма» играли нападающий Хавертц и правый вингер Стерлинг, а формальный оппонент Рахима (Спенс) получал свободу. На противоположном фланге у Троссарда, напротив, была четкая ориентация на прямого оппонента (Порро), даже если тот шел в нестандартные зоны:

В случае паса на Спенса выше по флангу выдвигался Тимбер. Джед оставался единственным игроком без плотного постоянного давления, но не наказывал за это качественным продвижением. У «Тоттенхэма» было два пути – направление атак на Спенса, либо дальний пас.

Эта модель помогла Слоту сковать розыгрыши «шпор». У Артеты тоже сработало. Конечно, первичны кадровые проблемы, но такое распределение функций направляло их в нужную точку.

Классический Эндж вернулся после перерыва

В прагматичном режиме «Тоттенхэм» Постекоглу продержался всего тайм. В перерыве последовали замены: вместо Сарра и Биссума появились Мэддисон и Джонсон. Даже по меркам Энджа невероятно лихой ход – пару опорников поменяла пара игроков, нацеленных исключительно на атаку.

Сильнее всего перестановка повлияла на центр поля «шпор». Теперь «Тоттенхэм» располагался в схеме 4-1-4-1. Ниже всех – Бергвалль, чуть выше – пара Мэддисон + Кулусевски:

Важно: с Мэддисоном и Кулусевски в роли свободных восьмерок «шпоры» начинали сезон. Важное отличие: их всегда сдерживал номинальный опорник – либо Бентанкур, либо Биссума. В сочетании, которое явилось на «Эмирейтс», опорника не было. Формально страховал Бергвалль, но швед точно не классический разрушитель.

Как замены Постекоглу повлияли на рисунок? «Тоттенхэм» стал смелее и наконец получил шанс на владение. До перерыва было всего 35%, после – 56%. Преображение запустили два аспекта.

Во-первых, прессинг. Начали намного активнее давить. В таком сочетании в полузащите – чуть ли не единственная стратегия выживания. Бергвалль тоже подключался, из-за чего возникали вот такие дыры:

Оборотная сторона: «Арсеналу» приходилось намного чаще выбивать мяч, что быстрее возвращало владение гостям.

Во-вторых, розыгрыши. Кински буквально приказали перестать выбивать. После редкого выноса чеху очень мощно напихал Мэддисон. Привело к совсем чудным привозам, но при этом начало изматывать прессингующую группу хозяев. Качества Мэддисона под давлением тоже пригодились и дополнительно помогали с удержанием мяча.

Открытость схемы в сочетании с владением – фактор, на который пришлось реагировать Артете. Концовку «Арсенал» доигрывал с двумя левыми защитниками на фланге. Сначала защищалась пара Льюис-Скелли + Тирни. Потом – Тирни + Зинченко. Фанаты АПЛ со стажем точно вспомнят, что похожим образом матчи сушил Арсен Венгер: пара Гиббс + Монреаль не раз доигрывала матчи на левом фланге.

Главная проблема «шпор» – на фоне атакующей схемы почти полное отсутствие моментов. «Арсенал» прижали, но убойных шансов не создали. Баланс моментов даже во втором тайме оставался в пользу хозяев. Жестом отчаяния от Постекоглу стал перевод Раду Дрэгушина в роль вспомогательного форварда: давление создали, но остроты категорически не хватало.

«Тоттенхэм» снова пострадал от углового Жовера

«Шпоры» пропускают после углового в третьем дерби подряд. Где-то тут летает вопрос: Эндж, все еще не хочешь пригласить тренера по стандартам?

Следить за стратегией «шпор» на угловых – увлекательное дело. Она постоянно меняется. Во втором круге прошлого сезона защищались в привычной схеме. Ровно ноль внимания уделили Бену Уайту, который постоянно дергал Гульельмо Викарио и мешал ему прыгнуть. На старте этого сезона сделали выводы – по Уайту персонально играл Мэддисон. Тоже не помогло.

В среду использовали новый ход: скопировали прием, который относительно недавно начали применять соперники «Арсенала». Одна часть команды – защищается в штрафной. Пара игроков – караулит в центре поля контратаку:

Тренд запустил «Монако». С тех пор его подхватили «Кристал Пэлас» и «Брайтон». Расчет в первую очередь на то, что «Арсенал» не сможет в привычной манере перегружать вратарскую. Из-за того, что отвлекают соперники, нужно стягивать больше сил на подстраховку.

Обратный эффект – в штрафной намного просторнее. Отличные условия для Габриэла, который перед ударом любит раскачать соперника, разбегаясь из глубины:

Извлечь потенциальные плюсы в контратаках «шпорам» тоже не удалось. За весь матч – только одна достойная попытка. Ее уверенно загасил Давид Райя.

Габриэл – MVP и невоспетый герой топовой связки «Арсенала»

Бразилец снова заслужил комплименты. В этот раз не только фирменный мяч с углового, но и яркая игра внутри штрафной. Начисто закрыл Доминика Соланке, который мишенью специально выбрал его, а не Салиба. Блистал в эпизодах разного типа: верховые дуэли, борьба, работа корпусом. Показывал чудеса реакции в моментах, когда не имел права даже на малейшее промедление. Очень важно, учитывая нацеленность «Тоттенхэм» на прострелы/навесы. В последнее время стараются чаще кормить Соланке таким типом передач.

Перфоманс в дерби – продолжение тренда, связанного с прогрессом Габриэла. Бразилец ранней версии – взбалмошный, агрессивный и нуждающийся в помощь партнера. Благодаря работе с Артетой превратился в монстра, который по стабильности уже на одном уровне с Салиба. Кажется, этот сезон проводит даже мощнее партнера. Пару лет назад о таком не мог даже мечтать. Сейчас подобная игра, как в дерби – не новость.

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С Постекоглу никогда не скучно. «Арсенал» использовал привычные инструменты, а тренер «шпор» сделал этот матч тактически необычным. Эндж ничего не делает наполовину. Если решает парковаться, то радикально. Если отказывается от автобуса, то бросает в атаку сразу всех, не думая про возможную дыру в центре.

Фото: East News /David Klein/Sportimage/Cal Sport Media via AP Images