Президент «Оренбурга»: «Слишкович убедил своей конкретностью. Весеннюю часть начнет он, а дальше время покажет»
После 18 туров «Оренбург» замыкает таблицу Мир РПЛ, отставая от зоны стыков на 6 очков. Слишкович возглавляет команду с октября 2024 года.
«Не буду скрывать, что изначально разные были планы, но после встречи с тренером мы приняли решение, что готовить команду будет он, что именно он начнет весеннюю часть, а дальше время покажет.
На данный момент мы смотрим в одну сторону. Чем он нас убедил? Своей конкретностью. Как только мы встретились, он сразу же обозначил нам максимально четко, конкретно и во всех деталях проблемы, которые повлияли на результат команды в первой части сезона. То, что он говорил, это не только футбольные вопросы, но и вопросы вокруг команды в плане организации, физической формы, подкреплял все это аналитикой и статистикой.
Все, о чем он говорил, мы со спортивным директором обсуждали перед встречей. Это было созвучно мнению руководства. Мы решили, что на данном этапе глобальная революция с приходом нового главного тренера не нужна. Иначе ему нужно будет в кратчайшие сроки знакомиться с игроками. Слишкович полную характеристику на всех игроков нам давал, она соответствовала нашей информации. Поэтому решили дать ему попробовать.
Хочу заверить, что никаких проблем во взаимоотношениях футболистов и тренера нет. Тренер очень доволен тем, как проходят первые дни сборов, и тем, как ребята работают, в том числе иностранцы. В ближайшее время мы в первую очередь будем смотреть российских футболистов.
Глобально не говорил бы о большой смене курса. Будем искать футболистов исходя из их качеств. География поиска новых игроков может быть расширена и не ограничиваться Южной Америкой», — сказал Кирилл Волженкин.
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